В Пензе из-за бушующей стихии рухнуло около 50 деревьев

Долгожданная прохлада не принесла радости большинству пензенцев. Вместе с ней на город обрушился шквальный ветер. Его скорость достигала 25-27 метров в секунду. Вместе с тем, прошел сильный ливень с грозой.

Как результат - около 50 упавших деревьев. Некоторые из них оказались на припаркованных во дворах и на обочинах автомобилях. Напора природы не выдерживали и крыши. К примеру, буквально пополам сложилась кровля одного из зданий на улице Изумрудной.

Как только природа успокоилась, коммунальные службы приступили к ликвидации последствий разгула стихии. Работы продолжились и утром. В областном центре поваленные деревья пришлось убирать на дороге-дублере Окружной, проспекте Победы, в микрорайоне ГПЗ-24 и в других точках.

В то же время специалисты восстанавливали оборванные линии электропередач. В городе таких оказалось немало. Кроме того, несколько населенных пунктов в Городищенском, Бессоновском, Кузнецком и Сосновоборском районах остались без света. Кстати, по словам синоптиков, в ближайшие недели пензенцам вновь стоит ожидать дождливой погоды, сообщает «Экспресс».