Лжесотрудник банка обманул пензячку на треть миллиона

В отдел полиции обратилась жительница Пензы с просьбой о помощи.

Она рассказала правоохранителям знакомую историю: ей позвонил незнакомец и назвался сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что со счета 51-летней горожанки пытаются снять деньги. Чтобы защитить средства, он порекомендовал ей продиктовать реквизиты банковской карты, а также цифровые коды из SMS. Пензячка так и сделала. После беседы она обнаружила пропажу 308 тысяч рублей.

В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что по данному факту возбудили уголовное дело.

Полиция Пензенской области напоминает гражданам, что нельзя верить звонкам с сообщениями о подозрительных действиях с картой и делиться с ними своими личными данными. Так действуют только мошенники.