В Пензе стартовали сборы национальной команды по прыжкам в воду

В училище Олимпийского резерва стартовали учебно-тренировочные сборы национальной команды по прыжкам в воду. Кроме пензенских атлетов, набирать спортивную форму в нашем городе будут прыгуны из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. Они пробудут у нас до 1 августа.

Хоть их стихия — вода, для начала приходится попотеть и в тренажерном зале. Юниорская сборная России по прыжкам в воду проводит здесь физическую подготовку, используя в том числе и батут. Но и это спортсменам только в радость, ведь полноценных занятий у них не было с марта. Однако перед возвращением в бассейн они все-таки испытывают особый трепет.

«Ощущение - непередаваемое. Это надо почувствовать, когда ты спортсмен, четыре месяца сидел дома, и тут первый сбор. Начинаешь тренироваться, выкладываться. Это уже многого стоит. Если человек обычный на 80% состоит из воды, то мы - на все 100. Очень скучали и рады вернуться», - поделился член юниорской сборной России по прыжкам в воду Геннадий Вагин.

Учебно-тренировочные сборы национальной команды по прыжкам в воду в училище Олимпийского резерва должны были стартовать еще 1 июля. Однако из-за особого режима их перенесли на две недели. Теперь, когда ряд ограничений снят, кроме пензенских атлетов, набирать спортивную форму в нашем городе будут прыгуны из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. Ребята занимаются по семь часов в день.

«Подготовка, конечно, важна, учитывая, сколько времени они провели дома на самоподготовке. В таких сложных видах спорта это, конечно, сказывается. И чем раньше мы начнем, тем это лучше для спортсменов», - рассказал старший тренер юниорской сборной России по прыжкам в воду Андрей Бекетов.

Сборы национальной команды продлятся до 1 августа. Это первый этап подготовки к юниорскому первенству мира, которое должно пройти в ноябре в Киеве (0+), сообщает «Экспресс».