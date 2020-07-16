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16.07.2020г.
В Пензе стартовали сборы национальной команды по прыжкам в воду

В Пензе стартовали сборы национальной команды по прыжкам в воду

Ср, 15.07.20 23:44
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В училище Олимпийского резерва стартовали учебно-тренировочные сборы национальной команды по прыжкам в воду. Кроме пензенских атлетов, набирать спортивную форму в нашем городе будут прыгуны из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. Они пробудут у нас до 1 августа.

Хоть их стихия — вода, для начала приходится попотеть и в тренажерном зале. Юниорская сборная России по прыжкам в воду проводит здесь физическую подготовку, используя в том числе и батут. Но и это спортсменам только в радость, ведь полноценных занятий у них не было с марта. Однако перед возвращением в бассейн они все-таки испытывают особый трепет.

«Ощущение - непередаваемое. Это надо почувствовать, когда ты спортсмен, четыре месяца сидел дома, и тут первый сбор. Начинаешь тренироваться, выкладываться. Это уже многого стоит. Если человек обычный на 80% состоит из воды, то мы - на все 100. Очень скучали и рады вернуться», - поделился член юниорской сборной России по прыжкам в воду Геннадий Вагин.

Учебно-тренировочные сборы национальной команды по прыжкам в воду в училище Олимпийского резерва должны были стартовать еще 1 июля. Однако из-за особого режима их перенесли на две недели. Теперь, когда ряд ограничений снят, кроме пензенских атлетов, набирать спортивную форму в нашем городе будут прыгуны из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. Ребята занимаются по семь часов в день.

«Подготовка, конечно, важна, учитывая, сколько времени они провели дома на самоподготовке. В таких сложных видах спорта это, конечно, сказывается. И чем раньше мы начнем, тем это лучше для спортсменов», - рассказал старший тренер юниорской сборной России по прыжкам в воду Андрей Бекетов.

Сборы национальной команды продлятся до 1 августа. Это первый этап подготовки к юниорскому первенству мира, которое должно пройти в ноябре в Киеве (0+), сообщает «Экспресс».

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15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
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17.06.2020 18:02
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16.06.2020 13:10
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