В Пензе планируют обновить автобусы

Пензенские чиновники обсуждают концепцию развития городской транспортной системы. Она рассчитана на четыре года с перспективой до 2030-го. Ее главная цель - сделать автобусы большой вместимости и троллейбусы комфортнее и предпочтительнее для населения.

Сейчас ими пользуются лишь 40% пассажиров. В идеале к 2024-му количество людей, передвигающихся на таком виде общественного транспорта, должно увеличиться до 70%. Для этого, в первую очередь, собираются полностью обновить городской автопарк, сообщает «Экспресс».

«Планируем участвовать в федеральной программе, в рамках которой задумано полностью обновить подвижной состав большого транспорта. У нас где-то порядка 120 автобусов большого класса сейчас. Мы их всех планируем обновить, приобрести новые, современные, даже газовые, экологически чистые», - рассказал исполняющий обязанности начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков.

Если пассажиропоток станет больше, в мэрии готовы увеличить и количество машин. Концепция пока находится на стадии обсуждения со специалистами, после этого ее вынесут на суд общественности. Ознакомиться с программой развития транспорта и оставить свое мнение можно будет на сайте городской администрации.