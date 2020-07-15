Старт дан. На заводе «Бетониум» презентовали инновационную сеткосварочную линию

Один из крупнейших в Поволжье домостроительных комбинатов посетили полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с управляющей Пензенским отделением «Сбербанка» Мариной Дементьевой, а также председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области Александр Гришаев и глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Экскурсию для гостей провел Роман Семенов – Советник генерального директора группы компаний «Территория жизни».

«Сегодня мы презентуем открытие новой сварочной линии, тоже один из лидеров в своей отрасли, безапелляционный, австрийская компания EVG, которая делает все на автомате, из проволоки создает 3D объемы», - отметил он.

Гостям рассказали о преимуществах новой линии, технологиях и об уникальности продукции и сервиса для Пензенского региона.

«Мы благодаря этой машине можем в два раза увеличить производственные мощности и, соответственно, отгружать продукцию на строительные площадки, поэтому строители смогут в разы увеличить темпы работ. Каркасы, которые применяются в стеновые панели, в плиты, будут иметь надежную каркасную сетку, отвечающую высочайшим требованиям качества и ГОСТа. Поэтому для покупателей наших квартир, для жителей, которые уже живут, это является гарантом спокойствия и счастливой жизни в наших домах», - сообщил генеральный директор Smart-завода «Betonium» Андрей Галкин.

Гостями мероприятия стали первые лица города и ведущие партнеры Smart-завода «Betonium».

«Мы посетили ряд строительных предприятий, посмотрели площадку компании «Бетониум». Мы продолжаем считать, что это – одно из самых современных предприятий в России. Важно, что они продолжают приобретать новые технологии. Это и федеральные требования, чтобы строительные компании уходили на технологии БИМ-проектирования, и сокращение сроков, и снижение затрат, и снижение потерь. Тем самым сокращается себестоимость, сокращаются сроки строительства, тем самым повышается доступность жилья для наших жителей, что безусловно, для нас очень важно», - подчеркнул мэр Пензы Андрей Лузгин.

«Ну, я думаю, первое, что для жителя это гарантия стопроцентгого исполнения контракта. Здесь, когда предприятие и готовит продукцию, и поставляет ее на площадки, знает, когда, сколько смен организовать. В настоящее время это предприятие отпускает нам продукцию в Нижнеломовский район по линии минсельхоза – поселок для работников компании «Дамате». Туда отпускает, можно сказать, в круглосуточном режиме строительную продукцию», - отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

«Строительная отрасль является фокусным направлением. Мы активно поддерживаем не только саму стройку и финансируем не только строительство объектов недвижимости, но и такие вот производства, которые позволяют делать наше жилье более дешевым и доступным. Благодаря тесному сотрудничеству со «Сбербанком» был реализован этот проект. То есть мы профинансировали не только само производство, но и оборотные средства, которые были направлены на поддержание данного производства, данного цеха», - сообщила управляющий Пензенским отделением ПАО «Сбербанк» Марина Дементьева.

Из домокомплектов Smart-завода «Betonium» возводятся многие объекты на территории региона. Например, новостройки жилого комплекса «Арбековская застава» и нового проекта компании – жилого комплекса «Лугометрия». Он также был презентован гостям, которые по достоинству оценили «Лугометрию».

«Данный комплекс своими масштабами отличается, в первую очередь. Это больше 450 тысяч квадратных метров только по площади квартир, уникальная концепция лугов, большие дворовые пространства, двор без машин. Использованы при разработке проектных решений по данному жилому комплексу БИМ-технологии: план-задания, чертежи отправляются на производственные линии. Это очень сильно ускоряет процесс, исключает ошибки. Если очень крупными мазками: это – уникальный микрорайон, какого еще не было в нашем городе, с уникальным благоустройством», - считает заместитель генерального директора КПСК Сергей Драгомиров.

За годы успешной работы завода были построены многие значимые для жизни города объекты. В перспективах Smart-завода «Betonium» - выход на новые рынки и поставка высококачественной продукции в другие регионы России.