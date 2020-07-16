Россиянам назвали самые востребованные профессии

В Министерстве экономического развития РФ представили рейтинг наиболее востребованных профессий.

Так, по результатам анализа вакансий на май самой востребованной профессией является профессия врача. Тройку лидеров замыкают грузчики и программисты.

В топ-50 также оказались SMM-менеджеры, лаборанты химического анализа, специалисты по работе с большими данными и облачными системами, сообщают «Известия».

Наибольшим спросом сегодня пользуются представители профессий средней квалификации (73% вакансий), а из-за коронавируса бум популярности переживают низкоквалифицированные работники. В рейтинге оказались автомеханики, специалисты по операционной эффективности и изучению данных, продуктологи.

Сохраняется тренд на удаленных сотрудников — около 75% работодателей положительно или нейтрально оценили переход на дистанционную занятость и готовы рассматривать такую опцию в будущем.