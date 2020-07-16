Почти 5230 пензенцев победили Covid-19

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Вечером 15 июля она рассказала, что из медучреждений региона выписали 21 человек, которые вылечились от коронавируса. Таким образом, общее число выздоровевших жителей достигло 5229.
По словам пресс-секретаря, с инфекцией не справилась 58-лентяя женщина. У нее обнаружили множество хронических заболеваний, однако причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.
Напомним, режим ограничений в регионе продлен до 25 июля. Жителей просят соблюдать масочный режим, избегать мест массового скопления людей и тщательно мыть руки с мылом по возвращении домой.