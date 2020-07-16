Пензенский адвокат пытался выманить у бизнесмена 6 миллионов - СКР

51-летнего адвоката из Пензенской области и его знакомого подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Дело возбудил руководитель регионального СУ СКР Дмитрий Матушкин на основании материалов, собранных первым отделом по расследованию особо важных дел.

По данным пресс-службы ведомства, в период с конца мая до середины июля адвокат со знакомым соврали предпринимателю, который проходил как ответчик по двум делам в Арбитражном суде региона, о возможности повлиять на исход дела за 6 млн рублей. Бизнесмен согласился и 14 июля передал через мужчину 3 млн рублей адвокату, остальную часть обещал после вынесения соответствующих судебных решений.

«В этот же день 2 млн рублей были переданы данным мужчиной адвокату. Незаконно полученными денежными средствами злоумышленники не смогли распорядиться, поскольку были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Денежные средства изъяты», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время негодяев задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.