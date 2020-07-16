В Пензе появится второй центр амбулаторной онкологической помощи

По данным пресс-службы регионального минздрава, открыть медучреждение планируют до конца этого года. В настоящее время идет процесс доукомплектования нового структурного подразделения поликлиники медоборудованием. На эти цели выделили более 33 млн рублей из регионального бюджета.

Создание еще одной площадки для диагностики и раннего выявления злокачественных новообразований запланировано в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ.

Напомним, в области до 2024 года будут организованы 10 центров амбулаторной онкологической помощи. Первый из них открылся на базе поликлиники №14 в Пензе 1 октября прошлого года.