В Пензе появится второй центр амбулаторной онкологической помощи

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На базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко появился второй центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).
По данным пресс-службы регионального минздрава, открыть медучреждение планируют до конца этого года. В настоящее время идет процесс доукомплектования нового структурного подразделения поликлиники медоборудованием. На эти цели выделили более 33 млн рублей из регионального бюджета.
Создание еще одной площадки для диагностики и раннего выявления злокачественных новообразований запланировано в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ.
Напомним, в области до 2024 года будут организованы 10 центров амбулаторной онкологической помощи. Первый из них открылся на базе поликлиники №14 в Пензе 1 октября прошлого года.