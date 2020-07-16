Кабельский рассказал, как пандемия повлияла на спортивную деятельность региона

Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский в программе «Кабинет министров» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказал о том, как сказался на спорте период пандемии и какие новые объекты появятся в области.

Он отметил, что пандемия сильно повлияла на спортивную деятельность.

«Мы - одна из самых сильно пострадавших сфер, которые в период пандемии практически прекратили свое существование. Проведение мероприятий, тренировок, занятий физической культурой для нас - огромная проблема. Главной задачей было сохранение жизни и здоровья людей, поэтому мы вели просветительскую работу со спортсменами, тренерами и общественностью. Мы понимаем, активным людям непросто находиться дома, лежа на диване. Мы сделали все в нашей сфере, чтобы пропагандировать физкультуру и спорт. Многие занимались на дому и показывали это другим. И наши спортсмены, и спортучреждения, и профессиональные команды - более 500 человек в Instagram показывали свое умение заниматься физкультурой. Этот период, я надеюсь, мы пережили, и сейчас потихоньку начинается спортивная жизнь. Были проведены игра в стране по регби, ребята приступили к тренировкам», - пояснил министр.

По его словам, несмотря на активную онлайн-жизнь, люди хотят заниматься именно в спортивных учреждениях. Он подчеркнул, что из дистанционных тренировок пензенцы смогли получить полезный опыт. Говоря о тренировках в зданиях и на воздухе, министр рассказал и о том, какие объекты построят и отреставрируют в области.

«Меняется регламент в федерациях, и нашим командам нужны хорошие залы для выступления на чемпионатах РФ, поэтому в баскетболе – проблема, зал «Юность» сейчас по регламенту не проходит, вот думаем, где играть, возможно, будет в Заречном. Что касается мини-футбола, команда «Лагуна-УОР» [женский мини-футбольный клуб], игроки переросли тот ФОК. Хотелось бы иметь центр или дворец игровых видов спорта. Он, наверное, в перспективе. И стоял вопрос о волейбольной команде на стадионе «Зенит». Его посетил губернатор и принял решение реконструировать, чтобы было комфортно для зрителей, для проведения чемпионатов. В здании решили ничего не ломать, а реконструировать его за счет тренажерного зала, чтобы увеличить количество мест – на 200-300. А сам тренажерный зал перенесут», - рассказал Григорий Кабельский.

Он отметил, что новые спортсооружения появятся не только в областном центре, но и в районах. Так, по нацпроекту «Спорт - норма жизни», инициированного президентом, в Нижнем Ломове реконструируют стадион. Там появится искусственное поле, беговые дорожки. Из федерального бюджета на эти цели выделено 40 млн рублей. Также в Каменке построят ФОК. В Кузнецке на спортсооружения выделили 20 млн. В городе сделают шесть площадок ГТО. В настоящее время идут проектные работы по строительству ледового дворца спорта в Арбеково, а к его строительству планируется приступить в следующем году. На это выделили 250 млн рублей.

Отвечая на вопрос журналиста о профессиональных спортивных командах региона «Локомотив-Пенза» и «Дизель», министр подчеркнул, что на них – самые радужные надежды.

«Обе команды ничего не потеряли, «Локомотив» начал сезон. Я думаю, он будет успешным, хорошие спортсмены и спонсоры, они будут бороться за самые высокие результаты и в чемпионате по регби-15 и регби-7, где мы - чемпионы страны по прошлому году. «Дизель» закончил сезон, пришла пандемия, когда у спортсменов начался отпуск, сейчас они приступили к тренировкам. Кроме того, «Лагуна-УОР» будет бороться за кубок страны», - добавил глава министерства.

Полный выпуск программы можно увидеть здесь.