В Кузнецком районе обокрали молитвенный дом

По данным пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился настоятель молитвенного дома села Никольское. Он рассказал, что кто-то отогнул решетку, разбил окно и вынес из здания религиозной организации нательные крестики, икону и монастырский амулет.

По подозрению в краже правоохранители задержали 38-летнего жителя Кузнецка, который уже имел проблемы с законом. Оперативники установили, что мужчина долгое время жил в Никольском. Он воспользовался отсутствием охраны и обокрал молитвенный дом. Похищенное злоумышленник хотел продать, однако сделать этого не успел. Полицейские изъяли у дельца нательные крестики, икону и монастырский амулет.

По факту кражи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Если в отношении пензенцев совершают преступление, им следует обратиться по телефонам 02 и 102, а также запомнить приметы злоумышленников.