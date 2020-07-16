В Кузнецком районе обокрали молитвенный дом

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В Кузнецком районе Пензенской области задержали мужчину, подозреваемого в краже.
По данным пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился настоятель молитвенного дома села Никольское. Он рассказал, что кто-то отогнул решетку, разбил окно и вынес из здания религиозной организации нательные крестики, икону и монастырский амулет.
По подозрению в краже правоохранители задержали 38-летнего жителя Кузнецка, который уже имел проблемы с законом. Оперативники установили, что мужчина долгое время жил в Никольском. Он воспользовался отсутствием охраны и обокрал молитвенный дом. Похищенное злоумышленник хотел продать, однако сделать этого не успел. Полицейские изъяли у дельца нательные крестики, икону и монастырский амулет.
По факту кражи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Если в отношении пензенцев совершают преступление, им следует обратиться по телефонам 02 и 102, а также запомнить приметы злоумышленников.