Обнародованы оперативные данные о заболевших Covid-19 пензенцах на 16 июля

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В регионе прирост числа больных с официально подтвержденным диагнозом составил 39 человек. Таким образом, в Пензенской области зафиксировано 5 883 случая заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 5 229 пациентов, умерли 69.
В целом по стране, на сегодняшний день насчитывается 752 797 случаев, из них за последние сутки - 6 428. Всего выздоровело 531 692 пациента, 11 937 скончались.
Для снижения рисков заражения нужно носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию, мыть руки.