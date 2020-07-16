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16.07.2020г.
Работавших в «красной зоне» медиков хотят отправлять на досрочную пенсию

Работавших в «красной зоне» медиков хотят отправлять на досрочную пенсию

Чт, 16.07.20 10:45
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Медработникам, которые лечили пациентов с коронавирусом, предложили разрешить досрочный выход на пенсию.

Как сообщают «Известия», об этом заявили в партии «Единая Россия», которая организовала общественное обсуждение возможных изменений в трудовое законодательство в связи с пандемией коронавируса. Предложение поддержали в профильном комитете Госдумы по труду, а также в других фракциях.

В ЕР отметили, что в ближайшее время общественная приемная партии проведет всероссийский опрос на тему поправок в Трудовой кодекс, которые касаются новых условий работы в удаленном режиме. Партия затронула вопрос и об опасных условиях на рабочем месте.

«Вопрос, связанный с условиями работы при Covid-19, тоже можно сравнить с определенным риском, ведь известно, что многие медработники заразились, переболели, получили серьезные осложнения, а некоторые ушли из жизни», — отмечают эксперты.

В Минтруде рассказали, что ведомство подготовило постановление о льготах для медиков, которые работают с коронавирусом, однако в нем идет речь не о досрочном выходе на пенсию, а о стаже для работающих с больными Covid-19. По предложению министерства, он должен исчисляться по схеме «день за три». Документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
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25.06.2020 16:18
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25.06.2020 14:50
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