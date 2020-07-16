Работавших в «красной зоне» медиков хотят отправлять на досрочную пенсию

Как сообщают «Известия», об этом заявили в партии «Единая Россия», которая организовала общественное обсуждение возможных изменений в трудовое законодательство в связи с пандемией коронавируса. Предложение поддержали в профильном комитете Госдумы по труду, а также в других фракциях.

В ЕР отметили, что в ближайшее время общественная приемная партии проведет всероссийский опрос на тему поправок в Трудовой кодекс, которые касаются новых условий работы в удаленном режиме. Партия затронула вопрос и об опасных условиях на рабочем месте.

«Вопрос, связанный с условиями работы при Covid-19, тоже можно сравнить с определенным риском, ведь известно, что многие медработники заразились, переболели, получили серьезные осложнения, а некоторые ушли из жизни», — отмечают эксперты.

В Минтруде рассказали, что ведомство подготовило постановление о льготах для медиков, которые работают с коронавирусом, однако в нем идет речь не о досрочном выходе на пенсию, а о стаже для работающих с больными Covid-19. По предложению министерства, он должен исчисляться по схеме «день за три». Документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.