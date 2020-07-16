Covid-19. В Пензе и Заречном сравнялся прирост числа заболевших за сутки

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В правительстве Пензенской области сообщили о географии распространения коронавируса в регионе на 16 июля.
Так, прирост пациентов за сутки составил 39 случаев. По 16 человек обнаружили в Пензе и Заречном. По одному заболевшему – в Пензенском, Лунинском, Нижнеломовском, Сердобском, Мокшанском, Наровчатском и Колышлейском районах.
Также среди заболевших есть дети 2, 8, 10, 12, 13 и 17 лет.
«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 52753 человека, а в лабораториях лечебной сети - 118480 жителей», - пояснили в пресс-центре.
Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 5883 человека. Пензенская область находится на второй стадии снятия ограничений, режим повышенной готовности продлен до 25 июля. Жителей просят соблюдать масочный режим, избегать мест массового скопления людей и тщательно мыть руки по возвращении домой.