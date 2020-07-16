В Пензе доцент кафедры получила реальный срок за взятку

Установлено, что не позднее 25 сентября 2018 года к женщине обратилась студентка с просьбой поставить ей и одногруппникам зачет за вознаграждение. Доцент кафедры согласилась. По данным следствия, девушка передала преподавателю 25 тысяч рублей около одной из остановок, после чего доцент поставила зачет студентам без фактической проверки знаний.

Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда, женщина вину не признала и отметила, что зачет у группы принимала как положено, а другие свидетели ее оговаривают. Однако ее вина подтвердилась совокупностью доказательств. Доцента кафедры осудили на год колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.