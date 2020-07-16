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16.07.2020г.
В Пензе доцент кафедры получила реальный срок за взятку

В Пензе доцент кафедры получила реальный срок за взятку

Чт, 16.07.20 11:31
Просмотров: 507

В Пензе доцент кафедры поставила зачет за деньги и попала в суд.

Установлено, что не позднее 25 сентября 2018 года к женщине обратилась студентка с просьбой поставить ей и одногруппникам зачет за вознаграждение. Доцент кафедры согласилась. По данным следствия, девушка передала преподавателю 25 тысяч рублей около одной из остановок, после чего доцент поставила зачет студентам без фактической проверки знаний.

Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда, женщина вину не признала и отметила, что зачет у группы принимала как положено, а другие свидетели ее оговаривают. Однако ее вина подтвердилась совокупностью доказательств. Доцента кафедры осудили на год колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
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12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
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06.07.2020 15:57
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06.07.2020 10:04
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03.07.2020 14:27
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26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
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17.06.2020 18:02
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