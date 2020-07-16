Сотрудники зоопарка поделились историей любви пензенской тигрицы

Работники пензенского зоопарка рассказали в Сети об их подопечной тигрице Констанции с удивительной сложной судьбой.

Детство животного началось несладко: в 2006 году двух слабых, голодных тигриц-малышей нашли в собачьей будке в селе Чугуевка Приморского края. Малышек распределили по зоопаркам. Так в 2010 году четырехлетняя Констанция попала в Пензу.

«Малышка малышкой, а рычала она громче льва. С ней не получится поиграть, она не позволит себе быть ласковой кошкой. Девушка с характером и имя полностью ее характеризует: стойкая, красивая, постоянная.

По приезду в Пензу тигрицу знакомят с самцом по имени Исатора, которому на тот момент исполнилось уже 7 лет. Тигры понравились друг другу с первого взгляда, несмотря на то, что находились в соседних вольерах. Работники зоопарка часто замечали, как Констанция «случайно» прогуливалась именно около вольера Исатора. Ее кокетство пришлось по душе тигру и вскоре они стали родителями трех очаровательных тигрят (в последствии тигрята были переданы по программе в другие зоопарки мира)», - рассказали сотрудники в группе соцсети «ВКонтакте».

В 2013 году Исатор после долгой болезни умер, тигрица замкнулась и перестала выходить на прогулку. Через два года для нее привезли новую пару – 11-летнего Самура из Челябинского зоопарка. Период сближения был непростым: Констанция долго рычала на нового обитателя. Позднее она все же подпустила к себе настойчивого ухажера.

«К Самуру она испытывает больше уважение, чем любовь. Тем не менее, за пять лет в этой паре родилось семь котят, два из которых родились месяц назад. Как мама - она великолепна. Первые недели Констанция не отходит от своих котят, даже на прогулку выходит минут на 10. Чтобы осмотреть малышей у ветврачей есть минимум времени и то, под рев мамы. Да и тигрята не отстают от мамы – шипят, кусаются.

Если вы не увидели Констанцию на прогулке - не огорчайтесь, ведь все время она посвящает детям. Как только они подрастут, она сама выведет их знакомиться с окружающим миром», - резюмировали работники.