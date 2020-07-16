Самокутяев подал документы на участие в допвыборах депутатов Госдумы

Как пояснил заместитель председателя облизбиркома и руководитель рабочей группы Алексей Климухин, 15 июля ЦИК РФ принял постановление о заверении списка кандидатов от «Справедливой России» для участия в дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам. По Лермонтовскому округу №147 кандидатом в списке является Самокутяев Александр Михайлович. Из Центрального избиркома поступила копия заявления о его согласии баллотироваться. На подаче документов Александр Самокутяев присутствовал с представителем.

В числе бумаг – копии паспорта, сведения о доходах и расходах, данные о недвижимости, доходах и расходах супруги, копия диплома о профессиональном образовании и справка с места работы.

После подачи документов Александр Самокутяев поблагодарил рабочую группу.

«Я всегда ратовал за малую родину, вы знаете, что мой позывной - Тарханы. Они известны теперь всему миру. Наш земляк Михаил Лермонтов известен далеко за пределами страны. Раз мы создали такой имидж городу, я хочу продолжить деятельность в таком амплуа, чтобы прославлять и содействовать благосостоянию граждан в Пензенской области. Мои коллеги-космонавты есть в парламенте, задавал им вопрос, сложно ли. Максим Сураев сказал, что это работа, в которую нужно просто окунуться, ответственность - не меньше нашей, когда мы как командиры корабля выполняли орбитальный полет», - отметил кандидат, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в областном избиркоме журналистам информагентства сообщили о том, что политическая партия «Гражданская платформа» выдвинула на довыборы в Госдуму кандидатуру Метальникова Кирилла Сергеевича, ЛДПР – Сердовинцева Вадима Юрьевича, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - Ворожцова Евгения Владимировича. В ЦИК партии документы представили, списки заверили, копии заявлений пришли в облизбирком.

«Теперь ждем кандидатов, когда они соберутся и придут к нам представлять иные документы. Это копии паспортов, справка с места работы, сведения о доходах и так далее», - сообщил Алексей Климухин 9 июля.

Напомним, довыборы (18+) в Госдуму по 147-му Лермонтовскому округу пройдут в тот же день, что и губернаторские (18+), - 13 сентября.