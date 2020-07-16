В ДТП в Мокшанском районе разбились четыре машины

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент случился 14 июля около 22:30 на 567 километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись Kia Rio под управлением 22-летнего парня, фура Mercedes Benz Actros, за рулем которой был 37-летний мужчина, Lada Vesta, на которой ехал 27-летний водитель и Audi Q5 с 37-летнем мужчиной.

В серьезной аварии пострадал водитель первой иномарки. Его госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Пензенцев просят быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут стоить жизни.