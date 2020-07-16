Кузнечанин попал под статью из-за нежелания отдать долг родине

В городе Кузнецке Пензенской области на 20-летнего парня завели уголовное дело из-за уклонения от призыва на военную службу.

По данным пресс-службы регионально СУ СКР, в марте молодой человек получил повестку, но в военкомат в назначенный день не явился. В июне ситуация повторилась. Отмечается, что у кузнечанина не было уважительных причин, чтобы не прийти в учреждение.

Следователю парень пояснил, что не хочет служить, поэтому все повестки он игнорировал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.