Кузнечанин попал под статью из-за нежелания отдать долг родине

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В городе Кузнецке Пензенской области на 20-летнего парня завели уголовное дело из-за уклонения от призыва на военную службу.
По данным пресс-службы регионально СУ СКР, в марте молодой человек получил повестку, но в военкомат в назначенный день не явился. В июне ситуация повторилась. Отмечается, что у кузнечанина не было уважительных причин, чтобы не прийти в учреждение.
Следователю парень пояснил, что не хочет служить, поэтому все повестки он игнорировал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.