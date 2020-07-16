В Пензе возле солярия вспыхнула вентиляционная труба

В управлении МЧС по Пензенской области рассказали о пожаре, который случился 16 июля.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 10:15. Спасатели выехали на ул. Лобачевского. На здании загорелся утеплитель вентиляционной трубы на площади в один квадратный метр. С огнем боролись семь пожарных и две спецмашины.

Судя по фото, которые предоставили в управлении, огонь вспыхнул на здании, в котором расположился солярий.

Пензенцев призывают не оставлять без присмотра включенными бытовые приборы и плиты. Кроме того, необходимо следить за исправностью проводки. Сотрудники МЧС подчеркивают, что административные здания должно быть защищены комплексом инженерно-технического оборудования автоматической противопожарной защиты.