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16.07.2020г.
В «Дамате» приняли на работу выпускников ПГАУ

В «Дамате» приняли на работу выпускников ПГАУ

Чт, 16.07.20 14:41
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В «Дамате» после окончания Пензенского государственного аграрного университета начали трудиться девять молодых специалистов. Все они приступили к работе по целевому набору, который организован в рамках сотрудничества компании и вуза.

Ребята окончили вуз по профессиям: технологи мясного и молочного производства, экономисты, специалисты по информационной безопасности, лаборанты отдела качества и специалисты R&D центра. Они трудятся на предприятиях по производству индейки и переработке молока.

 

Стоит отметить, что уровень подготовки выпускников – высокий, их средний балл – 4,8-5. Каждый кандидат прошел несколько собеседований и профтестирование. Ребята участвовали в конкурсе на вакансии наравне с опытными специалистами.

Некоторых молодых специалистов приняли на основные ставки, а часть стали стажерами, которых постепенно введут в профессию. Специально для них разработали планы, рассчитанные на три месяца, с последующей оценкой.

«Как и многие наши коллеги из агропромышленного сектора, «Дамате» столкнулась с дефицитом таких специалистов, как технологи, ветеринарные врачи, экономисты. Поэтому наша кадровая политика направлена на воспитание сотрудников внутри компании. Плотное взаимодействие с вузами позволяет нам выявлять самых талантливых и способных студентов и предлагать им отличные условия для трудоустройства. Подтверждением правильности выбранной «Дамате» стратегии являются истории успеха выпускников, пришедших к нам со студенческой скамьи, – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом «Дамате» Полина Коннова.

В настоящее время на рассмотрении находятся анкеты еще 20 студентов Пензенского аграрного университета, изъявивших желание работать в «Дамате».

Напомним, ПГАУ – целевой вуз группы компаний Дамате», работа с которым ведется на системной основе в течение восьми лет. За это время был реализован ряд совместных проектов. В прошедшем учебном году «Дамате» открыла на базе вуза собственный образовательный центр, провела большое количество профориентационных встреч. Кроме того, была организована работа по совместному редактированию учебных программ для учащихся технологического факультета. Специалисты «Дамате» прочитали 20 лекций, которые посетили более 400 студентов вуза.

Источник фотографии: фото предоставлено ГК "Дамате"
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
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12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
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16.06.2020 14:55
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