В «Дамате» приняли на работу выпускников ПГАУ

В «Дамате» после окончания Пензенского государственного аграрного университета начали трудиться девять молодых специалистов. Все они приступили к работе по целевому набору, который организован в рамках сотрудничества компании и вуза.

Ребята окончили вуз по профессиям: технологи мясного и молочного производства, экономисты, специалисты по информационной безопасности, лаборанты отдела качества и специалисты R&D центра. Они трудятся на предприятиях по производству индейки и переработке молока.

Стоит отметить, что уровень подготовки выпускников – высокий, их средний балл – 4,8-5. Каждый кандидат прошел несколько собеседований и профтестирование. Ребята участвовали в конкурсе на вакансии наравне с опытными специалистами.

Некоторых молодых специалистов приняли на основные ставки, а часть стали стажерами, которых постепенно введут в профессию. Специально для них разработали планы, рассчитанные на три месяца, с последующей оценкой.

«Как и многие наши коллеги из агропромышленного сектора, «Дамате» столкнулась с дефицитом таких специалистов, как технологи, ветеринарные врачи, экономисты. Поэтому наша кадровая политика направлена на воспитание сотрудников внутри компании. Плотное взаимодействие с вузами позволяет нам выявлять самых талантливых и способных студентов и предлагать им отличные условия для трудоустройства. Подтверждением правильности выбранной «Дамате» стратегии являются истории успеха выпускников, пришедших к нам со студенческой скамьи, – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом «Дамате» Полина Коннова.

В настоящее время на рассмотрении находятся анкеты еще 20 студентов Пензенского аграрного университета, изъявивших желание работать в «Дамате».

Напомним, ПГАУ – целевой вуз группы компаний Дамате», работа с которым ведется на системной основе в течение восьми лет. За это время был реализован ряд совместных проектов. В прошедшем учебном году «Дамате» открыла на базе вуза собственный образовательный центр, провела большое количество профориентационных встреч. Кроме того, была организована работа по совместному редактированию учебных программ для учащихся технологического факультета. Специалисты «Дамате» прочитали 20 лекций, которые посетили более 400 студентов вуза.