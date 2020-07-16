История дружбы человека и льва. Директор пензенского зоопарка лично выходил царя зверей

По их словам, молодой лев Симба появился в зоопарке в 2017 году. Юнец сразу стал показывать, кто в доме хозяин, у него часто менялось настроение. Позже неожиданно для всех он заболел. Работники пояснили, что поставить диагноз животному – дело непростое.

«Ведь животное не расскажет о симптомах, да и не даст напоить себя горьким лекарством. Решено было Симбе делать уколы из специального ружья, так как к себе лев не подпускал людей. Но ничего не получилось, Симба с легкостью сбивал лапой шприц», - делятся в Сети сотрудники.

Помочь вызвался директор зоопарка Андрей Воскресенский. Он решил лично дать Симбе горькое лекарство. Однако это оказалось не так просто.

«Симба улепетывает от директора, а тот за ним. Поймал, закапал капли в рот Симбе, а они горькие - Симба выплевывает. И по новой: Симба убегает, директор догоняет, капает капли…И так пять дней. Выходил Симбу», - сообщили пензенцам.

С того момента и началась дружба между человеком и царем зверей. Андрей Воскресенский без опаски заходил в вольер и играл с подопечным, чесал ему животик как обычной домашней кошке.

Сейчас лев вырос, поэтому директор не заходит внутрь. Во время ежедневных обходов Симба радостно бежит встречать своего друга, подставляет голову для поглаживания.

«Нередко можно видеть, как он как он [Андрей Воскресенский] общается Симбой о чем-то своем, понятном только им...Это - потрясающее зрелище! Больше никого так близко Симба к себе не подпускает. Многие говорили, что с приездом Майи, Симба больше не подпустит к себе человека. Мол, Симба будет чувствовать соперника, станет агрессивным. Нет, ребята. На самом деле, в животных намного больше человечности, чем мы думаем. Даже появление Майи не смогло помешать настоящей дружбе. Дружбе человека и льва», - резюмировали сотрудники зоопарка.