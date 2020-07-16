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16.07.2020г.
История дружбы человека и льва. Директор пензенского зоопарка лично выходил царя зверей

История дружбы человека и льва. Директор пензенского зоопарка лично выходил царя зверей

Чт, 16.07.20 13:13
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Сотрудники пензенского зоопарка рассказали в группе соцсети «ВКонтакте» завораживающую историю о дружбе человека и льва.

По их словам, молодой лев Симба появился в зоопарке в 2017 году. Юнец сразу стал показывать, кто в доме хозяин, у него часто менялось настроение. Позже неожиданно для всех он заболел. Работники пояснили, что поставить диагноз животному – дело непростое.

«Ведь животное не расскажет о симптомах, да и не даст напоить себя горьким лекарством. Решено было Симбе делать уколы из специального ружья, так как к себе лев не подпускал людей. Но ничего не получилось, Симба с легкостью сбивал лапой шприц», - делятся в Сети сотрудники.

Помочь вызвался директор зоопарка Андрей Воскресенский. Он решил лично дать Симбе горькое лекарство. Однако это оказалось не так просто.

«Симба улепетывает от директора, а тот за ним. Поймал, закапал капли в рот Симбе, а они горькие - Симба выплевывает. И по новой: Симба убегает, директор догоняет, капает капли…И так пять дней. Выходил Симбу», - сообщили пензенцам.

С того момента и началась дружба между человеком и царем зверей. Андрей Воскресенский без опаски заходил в вольер и играл с подопечным, чесал ему животик как обычной домашней кошке.

Сейчас лев вырос, поэтому директор не заходит внутрь. Во время ежедневных обходов Симба радостно бежит встречать своего друга, подставляет голову для поглаживания.

«Нередко можно видеть, как он как он [Андрей Воскресенский] общается Симбой о чем-то своем, понятном только им...Это - потрясающее зрелище! Больше никого так близко Симба к себе не подпускает. Многие говорили, что с приездом Майи, Симба больше не подпустит к себе человека. Мол, Симба будет чувствовать соперника, станет агрессивным. Нет, ребята. На самом деле, в животных намного больше человечности, чем мы думаем. Даже появление Майи не смогло помешать настоящей дружбе. Дружбе человека и льва», - резюмировали сотрудники зоопарка.

Источник фотографии: Скриншот https://vk.com/zoo_pnz?w=wall-119852365_3428
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
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14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
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12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
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26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
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17.06.2020 18:02
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