Белозерцев предложил создать в регионе туристический информационный центр

Работники музея встретили гостей небольшой постановкой, в которой рассказали о жизни и творчестве композитора, чьи произведения до сих пор исполняются в церквях.

«Такие постановки лучше воспринимаются, как театр. Мы с министром культуры области Татьяной Владимировной [Курдовой] договорились, что такие представления будут стараться делать во всех музеях. К такой подаче нужно стремиться, это лучше воспринимается и запоминается. Понятно, что на это нужны средства, но я думаю, что и мы будем помогать по линии минкульта, и за счет привлечения большего количества посетителей», - отметил губернатор.

Отмечается, что музей был обустроен на деньги регионального гранта - были закуплены экспонаты и мебель, а помещение предоставил меценат. В настоящее время учреждение принимает посетителей группами по пять человек.

Иван Белозерцев пообещал решить вопрос с исполнением композиций Александра Архангельского хорами во всех церквях. Кроме того, он предложил создать туристический информационный центр, который бы охватывал весь комплекс достопримечательностей региона.

Как сообщила с места событий журналист информагентства Валерия Русяева, также поступило предложение объединить два крупных туристических направления в Спасском и Наровчатском районах, но для этого необходимо построить дорогу.

«Если объезжать по трассе, получается больше 100 километров. Есть проселочная дорога, по ней уже около 30 километров, но она грунтовая, ее нужно сделать. Правда, там на пути есть овраг, так что может понадобиться мост», - сказала Татьяна Курдова.

Отмечается, что дорога не только будет объединять два туристические направления, но и пригодится для сельского хозяйства.