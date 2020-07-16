В Пензенской области 17 июля улучшится погода

Array ( [temp] => +24 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 71 р
€ 81 р
На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 17 июля.
По данным ведомства, в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Западный ветер будет направляться со скоростью 7-12 метров в секунду. Синоптики обещают повышение температуры до 20-25 градусов тепла.
В Кузнецком, Земетчинском, Белинском и Пачелмском районах сохранится высокая пожарная опасность. Неблагоприятных погодных явлений в области не ожидается.