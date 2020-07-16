В Пензенской области 17 июля улучшится погода

На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 17 июля.

По данным ведомства, в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Западный ветер будет направляться со скоростью 7-12 метров в секунду. Синоптики обещают повышение температуры до 20-25 градусов тепла.

В Кузнецком, Земетчинском, Белинском и Пачелмском районах сохранится высокая пожарная опасность. Неблагоприятных погодных явлений в области не ожидается.