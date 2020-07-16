Белозерцев обсудил с ветеранами предстоящий Купринский праздник

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 июля посетил село Наровчат. О предстоящем юбилее Александра Куприна, имя которого связано с населенным пунктом, глава региона напомнил на встрече с представителями Совета ветеранов одноименного муниципального района.

Во время общения Иван Белозерцев отметил важность их деятельности и обратил внимание на сентябрьский Купринский праздник.

«Сегодняшнее посещение района связано с необходимостью проверить, как район готовится к юбилейной дате Александра Ивановича Куприна. Как на территории муниципального образования реализуется национальный проект по созданию комфортной городской среды. Как район готовится к уборке урожая и к зиме», - пояснил губернатор.

Он подчеркнул, что 150-летний юбилей писателя - большое культурное событие, не только для нашего региона, но для всей страны. На праздник пригласят гостей из федерального центра.

По данным пресс-центра облправительства, совет ветеранов активно взаимодействует с общественной организацией «Наровчатское землячество». В 2003 году был открыт «Дом землячества», в котором в настоящее время располагается и Совет ветеранов района. В организацию входит порядка 400 человек.

Одной из заслуг Совета ветеранов совместно с Наровчатским землячеством является создание музея «Наровчат творческий». Экспозиция музея содержит информацию о писателях, художниках, поэтах и других известных личностях Наровчатского края.