«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный

Стоит заметить, что из всех пензенских спортивных команд, принимающих участие в основных национальных турнирах, регбийная является самой молодой. Выступает-то в чемпионатах и Кубках России «Локомотив-Пенза» всего второй сезон. Но за столь короткий срок эта команда не только обрела своих преданных болельщиков, но и заставила считаться с собой всех корифеев, успев обрести свой первый трофей.

Факт молодости этого коллектива некоторые из местных любителей регби могут оспорить, упомянув о существовании РК «Пенза» и «Империи». И действительно, возник «Локомотив-Пенза» не совсем на пустом месте. Но ни к славному прошлому РК «Пенза» Олега Балашова, ни к куда менее славным временам «Империи» этот клуб отношения не имеет.

Его появлению способствовала договоренность о стратегическом сотрудничестве, достигнутая в 2018 году между Федерацией регби России и ОАО «Российские железные дороги». Корпорация решила взять на себя финансирование одного из клубов. При этом было высказано пожелание, что он должен базироваться не в Москве. Во многом благодаря посредничеству нынешнего председателя высшего совета Федерации регби России и руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева выбор пал на Пензу. В городе все-таки сложились хорошие регбийные традиции, однако недостаток финансирования не способствовал более активному развитию.

Вот и получается, что «Локомотив-Пенза» оказался абсолютно новым проектом, а не правопреемником «Империи». Ряд игроков последней вошел в основной состав новой команды. Однако основную ее ударную силу составили некоторые известные и титулованные воспитанники пензенской регбийной школы, вернувшиеся в Пензу из других клубов, иногородние российские спортсмены, а также несколько легионеров. А в качестве главного тренера «железнодорожный» клуб возглавил Александр Янюшкин — наиболее титулованный из пензенских регбистов, отметившийся среди прочих достижений и тем, что стал автором первой в истории сборной России попытки в матчах Кубка мира.

В свой первый же сезон «железнодорожники» из Пензы сумели несколько ошарашить отечественное регбийное сообщество тем, что с ходу стали победителями чемпионата России по регби-7. А «семерка», если что, является единственной регбийной разновидностью, включенной в программу летних Олимпийских игр. Между тем, определенное объяснение этому триумфу пензенской команды найти можно. Упоминаемый ранее Олег Балашов уделял немало внимания активному развитию «семерки» в Пензе, при нем РК «Пенза» несколько раз выигрывал российские чемпионаты. А Александр Янюшкин, в свою очередь, в бытность игроком становился чемпионом Европы. Плюс к этому, он входил в тренерский штаб сборной России по регби-7, одно время исполняя обязанности главного тренера. При Янюшкине-тренере российская «семерочная» сборная также выигрывала европейский чемпионат.

Победа «Локомотива» в российской «семерке» вполне тянула на оценку «отлично» за сезон. Но полной эйфории помешал не лучший итог чемпионата в другой разновидности, регби-15. Шестое место регулярного чемпионата в Премьер-лиге в плей-офф трансформировалось в итоговое седьмое.

Старт второго в истории «Локомотива» сезона из-за пандемии задержался до второй половины июня. При этом он оказался усеченным. По крайней мере, что касается «пятнашки». Согласно регламенту, десять команд Премьер-лиги проведут регулярный чемпионат по регби-15 лишь в один круг, после чего последует серия плей-офф. Но регбийное сообщество эти реалии восприняло как должное. Как говорится, лучше так, чем вообще никак.

В межсезонье в стане пензенского клуба произошли некоторые изменения как в игровом составе, так и в тренерском штабе, свидетельствующие о том, что в «Локомотиве» намерены бороться за более высокие позиции в «пятнашке» и отстаивать завоеванный в прошлом году титул в «семерке». Хотя перед началом сезона в качестве основного фаворита, по крайней мере, в регби-15, пензенскую команду мало кто рассматривал. Однако по прошествии четырех туров «Локомотив» входит в лидирующую тройку.

Уже в матче открытия «железнодорожники» несколько ошарашили скептиков, одержав победу над командой «ВВА-Подмосковье», одной из «великой тройки», преподносившейся многими специалистами перед стартом сезона в качестве едва ли не главного претендента не чемпионство. Не менее важную победу пензенская команда одержала и над столичной «Славой», прошлогодним бронзовым призером.

После четырех побед подряд, в том числе - и над двумя прямыми конкурентами, некоторые специалисты задаются вопросом, а не сумеет ли «Локомотив» по итогам регулярного чемпионата занять одно из первых двух мест, позволяющих получить в серии плей-офф прямые путевки в полуфинал. Однако подобные рассуждения выглядят преждевременными. Прошедшие матчи уже подарили ряд непредсказуемых результатов. При этом график оставшихся в «регулярке» игр для пензенской команды выглядит очень сложным. Из пяти оставшихся матчей лишь один особых опасений может не вызывать. А в остальных «железнодорожникам» придется соперничать с командами, занимающими на данный момент первое, третье, четвертое и пятое места.

Чем завершится регулярный чемпионат для «Локомотива», можно будет узнать в конце августа, когда пройдут игры заключительного тура. Место в плей-офф предусмотрено для шести команд. Попадание «железнодорожников» туда уже позволит говорить об их маленьком шажочке вперед в «пятнашке». Но, сдается, сейчас амбиции клубного руководства простираются дальше рядового участия в плей-офф. Ну а окончательные итоги можно будет подводить лишь в будущем году — что в «пятнашке», что в «семерке». Дело в том, что текущий сезон запланирован в качестве переходного на систему проведения соревнований «осень-весна», и решающие поединки после зимней паузы должны пройти весной 2021 года.

Текст Сергея Зимина