В Наровчате планируют создать велодорожки

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 июля посетил с рабочим визитом Наровчатский район. Он оценил благоустройство населенного пункта.
«Я вижу, что Наровчат - благоустроенный. Очень хорошо облагородили сквер, мы выделяли на него средства, на ремонт дорог, тротуары, освещение. Мы понимаем, что этого недостаточно, что Наровчат достоин большего. С каждым годом все больше и больше туристов приезжает, потому что много интересных мест и музеев, потому что в Наровчате люди любят и хранят историю», - отметил губернатор.
Он отметил, что возможности для развития туризма в районе не исчерпаны и по-прежнему необходимо поддерживать музейное направление, вкладывать средства.
Ивану Белозерцеву показали центр Наровчата и рассказали о планах по благоустройству. По словам корреспондента информагентства «Пенза-Пресс» Валерии Русяевой, на сегодняшний день уже обустроили городской парк, который очень любят местные жители. В парке планируют установить небольшой фонтан и выбирают место для него.
Кроме того, в населенном пункте приступают к ремонту дорог. Также, в Наровчате обустроят тротуары и велодорожки.
Ранее губернатор посетил музей композитора Александра Архангельского и предложил создать в регионе туристический информационный центр.