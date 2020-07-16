Пензенцы смогут сдать ГТО на Олимпийской аллее

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17 июля все желающие могут сдать нормы ГТО (0+) на Олимпийской аллее в Пензе.
По данным пресс-службы областного горспорткомитета, мероприятие состоится в 16 часов в районе Олимпийских колец. Пензенцы проверят свои силы в беге, подтягивании, сгибании и разгибании рук, упражнениях на гибкость, прыжках в длину, поднимании туловища из положения лежа и стрельбе из электронного оружия.
Для участия нужно зарегистрироваться на Всероссийском портале комплекса ГТО и при прохождении тестирования предъявить медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов.