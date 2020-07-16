В России предложили ужесточить наказание за «слив» личных данных

В России предложили ужесточить ответственность за незаконную обработку персональных биометрических данных. Наказывать намерены и «сливающих» информацию, и тех, кто ей пользуется, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

Вопросом занимается комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Парламентарии также намерены разработать нормы, которые установят ответственность за несоблюдение закона о федеральном регистре сведений о населении России. В нем хотят четко прописать, какое наказание грозит тем, кто попытается нарушить порядок сбора и распространения сведений.

Напомним, закон о создании федерального регистра подписал 8 июня президент Владимир Путин. Документ необходим для того, чтобы систематизировать сведения, которые содержатся в государственных и муниципальных ресурсах. Он коснется и баз данных внебюджетных фондов. Оператором регистра выступит Федеральная налоговая служба.