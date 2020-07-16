«Пензаэнерго» обновит счетчики в 250 населенных пунктах области

Так, с 1 июля потребители больше не будут приобретать приборы учета электроэнергии за свой счет - эта обязанность возложена на энергетиков. Абоненты также будут избавлены от затрат на поверку приборов и обслуживание.

С 1 января 2022 года пензенцам начнут устанавливать только интеллектуальные приборы учета, которые автоматически будут передавать показания в энергокомпанию. Фактически потребителю с «умным счетчиком» останется только вовремя оплачивать счета. В зоне ответственности компании «Россети Волга», в том числе и в Пензенской области, такие приборы учета устанавливаются уже сейчас, замена приборов производится постепенно.

«Умные счетчики» будут устанавливаться вместо вышедших из строя, при отсутствии прибора учета или в случае нового технологического присоединения. В многоквартирных домах за замену приборов учета несет ответственность гарантирующий поставщик, у остальных потребителей – электросетевая компания.

Филиал «Россети Волга» — «Пензаэнерго» планирует до конца этого года обновить приборы учета в более чем 250 населенных пунктах региона, в том числе крупных городах области - Каменке, Кузнецке, Пензе и Сердобске. Абонентам установят приборы нового поколения с возможностью дистанционного считывания показаний, производящие измерение и учет электроэнергии и мощности с классом точности 1.0.

Кроме того, новый счетчик имеет встроенный тарификатор, что позволяет проводить учет электроэнергии по ночному и дневному времени суток. Переход на многотарифный расчет позволяет потребителю экономить. В то же время установка современных приборов позволит сократить потери в электрических сетях.