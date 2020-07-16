В Пензенской области машинист остановил поезд из-за ребенка на путях

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В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте РФ сообщили об инциденте, который произошел на железнодорожной станции в Пензенской области.
По данным ведомства, 14 июля недалеко от железнодорожной станции «Белинская» машинист отходящего поезда заметил девочку на путях. Он остановил состав и начал искать ее родителей.
После случившегося малышку осмотрели медики.
«Телесных повреждений, угрожающих жизни и здоровью ребенка, не обнаружено. С родителями проведена профилактическая беседа о правилах нахождения на железной дороге», - заключили в пресс-службе.
По данному факту следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.