В Пензенской области машинист остановил поезд из-за ребенка на путях

В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте РФ сообщили об инциденте, который произошел на железнодорожной станции в Пензенской области.

По данным ведомства, 14 июля недалеко от железнодорожной станции «Белинская» машинист отходящего поезда заметил девочку на путях. Он остановил состав и начал искать ее родителей.

После случившегося малышку осмотрели медики.

«Телесных повреждений, угрожающих жизни и здоровью ребенка, не обнаружено. С родителями проведена профилактическая беседа о правилах нахождения на железной дороге», - заключили в пресс-службе.

По данному факту следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.