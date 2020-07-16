Белозерцев поручил готовить проект на ремонт школы в Наровчате

Мужчина из села Паны попросил восстановить дороги.

«Дорога - яма на яме. Примерно месяц назад мы обращались, к нам приехали, быстренько залатали и все. А недавно был случай - парень слетел с дороги. Дорога – 5-7 километров», - сказал сельчанин.

Представители местной власти сообщили, что проектная документация на реконструкцию этой дороги уже готова, 22 июля запускают торги. Так как ремонт капитальный, его будут вести два года, 5 километров починят уже в этом году. На ремонт требуется 33 млн рублей.

Иван Белозерцев отметил, что эту дорогу можно включить в проект по восстановлению сообщения со Спасским районом. Это поможет объединить два туристических направления - кленовую рощу и комплекс музеев в Наровчате. Также эта дорога сможет использоваться для сельскохозяйственных нужд.

Директор наровчатской школы поблагодарила главу региона за выделенные на ремонт средства. Она отметила, что школа четвертый год находится в ремонте, и хоть уже и проделано немало работы, требуется довести учебное заведение «до ума». На это нужны дополнительные средства.

«Сворачивать программу по ремонту сельских школ мы не будем. Готовьте документацию и заявляйтесь на следующий год. Мы поможем», - ответил губернатор.

Также он поинтересовался, полностью ли укомплектован кадровый состав. По словам директора школы, открыта вакансия учителя иностранных языков.

На встрече с жителями также подняли вопрос работы пришкольных лагерей. Глава региона рассказал, что их будут открывать в ближайшее время.