Игорь Комаров рассказал, как пройдет форум «iВолга»

В пресс-центре правительства Пензенской области сообщили о том, что 16 июля полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в Самаре провел совещание по подготовке Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» (18+).

Полпред напомнил, что в этом году из-за пандемии коронавируса форум пройдет в режиме онлайн, что позволит обеспечить и безопасность участников, а также отработать новые технологии взаимодействия с молодежью.

По данным пресс-центра, основной упор будет сделан на образовательную часть проекта, которая поможет ребятам глубже погрузиться в атмосферу дружеского интеллектуального взаимодействия и здоровой конкуренции в конкурсе проектов. Центральным событием заключительного дня должна стать панельная дискуссия по ключевым вопросам молодежной политики, в которой примут участие главы регионов округа. Планируется, что на этой площадке пройдет обсуждение самых важных для молодежи вопросов, и она станет основой запланированного Совета округа по вопросам молодежной политики.

«Форум «iВолга», который стартует менее чем через 40 дней — это большой социальный эксперимент. Отмечу, что, решаясь на него, мы провели предварительную работу и согласовали формат с Федеральным агентством по делам молодежи и презентовали его модель перед управлением общественных проектов президента РФ. Уверен, что опыт, полученный нашим округом и Самарской областью по проведению крупнейшего мероприятия в полностью дистанционном формате, будет востребован и на всероссийском уровне», — отметил Игорь Комаров.

Форум «iВолга» начал свою работу с 2013 года. За это время около 14 тысяч молодых людей прошли через его интересные и полезные обучающие программы.