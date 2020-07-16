Пензенцам покажут второй выпуск онлайн-Сабантуя

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Татарская национально-культурная автономия Пензенской области при поддержке регионального правительства продолжает онлайн-Сабантуй (0+).
Как сообщает пресс-центр облправительства, второй выпуск должен появится в Сети в пятницу. С приветственным словом к гостям и участникам праздника обратятся губернатор региона Иван Белозерцев, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар, депутат Государственной думы Ильдар Гильмутдинов, первый заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и председатель ЗакСобрания области Валерий Лидин.
На мероприятии продолжат награждение активистов, а также для зрителей выступят известные татарские коллективы.
Первый выпуск онлайн-Сабантуя можно посмотреть здесь.