Пензенцам покажут второй выпуск онлайн-Сабантуя

Как сообщает пресс-центр облправительства, второй выпуск должен появится в Сети в пятницу. С приветственным словом к гостям и участникам праздника обратятся губернатор региона Иван Белозерцев, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар, депутат Государственной думы Ильдар Гильмутдинов, первый заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и председатель ЗакСобрания области Валерий Лидин.

На мероприятии продолжат награждение активистов, а также для зрителей выступят известные татарские коллективы.

Первый выпуск онлайн-Сабантуя можно посмотреть здесь.