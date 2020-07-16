Пензенцы помогают котенку с вывернутыми лапкой и хвостиком

По словам волонтеров в группе соцсети «ВКонтакте», кроху назвали Ночкой. Ее спасителем стал молодой человек, который заметил травмированного котенка и обратился за помощью к сотрудникам центра.

«У котенка неестественно вывернута задняя лапа, глубокой болевой чувствительности почти нет, это говорит о том, что лапка мертвая. Плюс деформирован хвост. Либо эти травмы сильно застарелые, но котенок еще совсем кроха, когда же с ним случилась беда?» - недоумевают пензенцы.

Они не исключают, что травмы могли быть и врожденными. В настоящее время хирург, к которому хотели обратиться сотрудники, в отпуске, поэтому операция малышке Ночке предстоит только в августе. Волонтеры отмечают, что котенок веселый, и к тому же, с отменным аппетитом. Узнать, как помочь пушистику и центру, можно здесь.