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16.07.2020г.
Столярова рассказала, где были родители ушедшей гулять на станцию девочки

Столярова рассказала, где были родители ушедшей гулять на станцию девочки

Чт, 16.07.20 17:05
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Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова 16 июля обратилась к родителям с просьбой внимательнее следить за своими детьми.

Она подчеркнула, что большинство трагедий с детьми происходит, потому что взрослые оставляют их без присмотра.

Так, 14 июля в Каменке девочка осталась одна на улице и ушла на железную дорогу, которая находилась рядом. Ее родители в это время были дома.

«Выйдя проведать дочку, обнаружили ее травмированной на железной дороге проходящим поездом. Слава Богу, девочка жива. Ответ на вопрос, каким образом двухлетний ребенок оказался на опасном участке рядом с домом, – лежит в поле ответственности родителей за обеспечение жизни и здоровья их дочери», - отметила Елена Столярова.

Омбудсмен обратилась к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, особенно на водоеме без надзора.

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16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
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06.07.2020 15:57
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06.07.2020 10:04
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03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
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29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
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17.06.2020 18:02
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16.06.2020 14:55
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