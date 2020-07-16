Столярова рассказала, где были родители ушедшей гулять на станцию девочки

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова 16 июля обратилась к родителям с просьбой внимательнее следить за своими детьми.

Она подчеркнула, что большинство трагедий с детьми происходит, потому что взрослые оставляют их без присмотра.

Так, 14 июля в Каменке девочка осталась одна на улице и ушла на железную дорогу, которая находилась рядом. Ее родители в это время были дома.

«Выйдя проведать дочку, обнаружили ее травмированной на железной дороге проходящим поездом. Слава Богу, девочка жива. Ответ на вопрос, каким образом двухлетний ребенок оказался на опасном участке рядом с домом, – лежит в поле ответственности родителей за обеспечение жизни и здоровья их дочери», - отметила Елена Столярова.

Омбудсмен обратилась к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, особенно на водоеме без надзора.