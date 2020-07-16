Стали известны итоги конкурсного отбора по продвижению пензенской продукции

В результате софинансирование расходов на продвижение продукции получат:

- ООО «Техноконсоль»;

- ООО «Профторг»;

- ИП БОБЕР О.В.;

- ИП Матвеева С.В.;

- ООО «ТМДЕРЕВО»;

- ООО «Логика».

Это компании по производству верхней одежды, мебели, диспетчерских пунктов, термированной древесины, печатного издания. Компаниям оплатят проведение рекламных кампаний, изготовление рекламно-информационных материалов, создание и модернизацию сайтов, запуск интернет-магазинов, продвижение своей продукции в соцсетях и специализированных ресурсах.

Кроме того, помощь в сертификации товаров, работ и услуг, а также в сертификации компаний по международной системе менеджмента качества получат: ООО «НОРДСКИ», ООО «Кондитерская «Золотая классика», ООО «Группа компаний «ТИТАН», ООО «Агромеханика», ИП ЗЯБИРОВ Р.Р. Эти компании производят профессиональную спортивную одежду, кондитерские изделия, сельхозтехники, покрытий из резиновой крошки. Отмечается, что сертификация позволит компаниям найти новых потребителей и расширить сбыт продукции, сообщает Центр поддержки предпринимательства.

Вне конкурсного отбора поддержат заявки двух пензенских компаний – производителя текстильных изделий ИП Лебедев И.А., а также модельной оснастки для литейных производств ООО «Сурский ЛМЗ». Они являются участниками регионального проекта «Выращивание», государственная поддержка в рамках индивидуальной карты их развития оказывается в приоритетном порядке.

«Мы призываем представителей малого и среднего бизнеса активнее участвовать в подобных программах государственной поддержки. Услуги Центра «Мой бизнес» и меры поддержки оказывают ощутимую помощь пензенским компаниям в продвижении продукции, выходе на новые рынки сбыта, запуску новых каналов продаж», – отметил директор Фонда поддержки предпринимательства Сергей Матюкин.

По этим видам поддержки планируется проведение еще одного конкурсного отбора до конца 2020 года.

Данные мероприятия реализуются при поддержке областного минэконома в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательство инициативы», инициированного президентом.