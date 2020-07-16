Россиян защитят от давления коллекторов

Правительство страны подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь недобросовестных коллекторов будут наказывать рублем, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТВЦ.

«Усилим защиту людей, которые взяли кредит, но пока не могут его вернуть. Нередко одни кредитные организации передают другим просроченные долги, и те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь, если коллекторы будут использовать угрозы, то на них наложат штраф до 200 тысяч рублей, а на кредитную организацию — до 500 тысяч. Еще недобросовестному работнику могут запретить занимать должность коллектора в течение полугода. При этом дела будет рассматривать Федеральная служба судебных приставов.

Планируется, что поправки в КоАП вступят в силу 1 января.