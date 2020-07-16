Двух кузнечанок увезли на «скорой» после ДТП

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В городе Кузнецке Пензенской области столкнулись три автомобиля.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, инцидент случился 15 июля около 10:15 на ул. Строителей, 84. Столкнулись грузовик под управлением 39-летнего мужчины, Hyundai ix35, за рулем которого ехала 41-летняя женщина, и «пятерка» с 53-летним мужчиной. После ДТП автоледи и 22-летнюю пассажирку внедорожника госпитализировали.
По факту аварии проводят проверку.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенцам о важности соблюдения скоростного режима, бокового интервала и дистанции.