Сотрудник ОМОН из Пензы удостоился государственной награды

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За годы службы взрывотехник неоднократно принимал участие в спецоперациях, обезвредил более 30 объектов и порядка 20 килограммов взрывчатых веществ.
«Один из них - это находка 82 мм мины на кладбище, которая создавала реальную угрозу, и ее нужно было вывезти и уничтожить, что и было сделано», - рассказал сотрудник ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области.
Генерал-полковник поблагодарил пензенца за самоотверженность и высокий профессионализм и отметил, что такие сотрудники - гордость не только регионального управления Росгвардии, но и всей страны, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.