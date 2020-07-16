Сотрудник ОМОН из Пензы удостоился государственной награды

Сотрудник ОМОН регионального управления Росгвардии удостоился государственной награды. Медаль «За отличие в охране общественного порядка» бойцу лично вручил во время визита в Пензу командующий Приволжским округом войск национальной гвардии России Александр Порядин.

За годы службы взрывотехник неоднократно принимал участие в спецоперациях, обезвредил более 30 объектов и порядка 20 килограммов взрывчатых веществ.

«Один из них - это находка 82 мм мины на кладбище, которая создавала реальную угрозу, и ее нужно было вывезти и уничтожить, что и было сделано», - рассказал сотрудник ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области.

Генерал-полковник поблагодарил пензенца за самоотверженность и высокий профессионализм и отметил, что такие сотрудники - гордость не только регионального управления Росгвардии, но и всей страны, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.