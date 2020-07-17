В Пензе школьники сдали госэкзамен по обществознанию

16 июля в Пензе прошел самый массовый после русского языка Единый государственный экзамен. По всей стране выпускники 2020 года и прошлых лет сдавали ЕГЭ по обществознанию. Продолжительность экзамена одинакова для всех - 3 часа 55 минут. Обязательна проверка температуры, соблюдение социальной дистанции и других требований.

Сидящие за партами люди в ожидании ЕГЭ никак не походят на вчерашних школьников. Что и неудивительно. Обществознание в аудиториях губернского лицея сдают выпускники прошлых лет. У каждого свои основания оказаться там. Одно высшее образование у Максима Горохова уже есть - математическое. Теперь решил получить второе - гуманитарное.

Организаторы заранее проветрили аудитории, там, куда падал прямой солнечный свет, зашторили окна. В коридорах - столы с дезинфицирующими средствами. По словам наблюдателей, с выпускниками прошлых лет, как правило, нет хлопот. Люди повзрослевшие, сознательные. Факты, когда кого-то ловят на списывании, - по пальцам пересчитать. В 2020 году такое и вовсе пока случилось только один раз.

«Она достала шпаргалку, а камера-то все видит. Они у нас в каждой аудитории, поэтому в штабе открыт специальный сайт, который постоянно смотрит один из членов ГЭК», - рассказала руководитель пункта приема экзамена Марина Калдина.

Всего по Пензенской области на экзамен по обществознанию заявились 2989 человек. Результаты будут известны до 30 июля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.