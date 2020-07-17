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17.07.2020г.
Депутаты Гордумы проинспектировали магистрали в Пензе

Депутаты Гордумы проинспектировали магистрали в Пензе

Пт, 17.07.20 02:49
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Депутаты городской Думы 16 июля инспектировали, как идет ремонт магистралей в областном центре. До конца 2020 года в Пензе должно преобразиться 58 километров путей. Это произойдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На работы выделено около одного миллиарда рублей.

В путь по следам борьбы с бездорожьем. Первый пункт - одна из самых оживленных магистралей Пензы - проспект Строителей. Качество самого покрытия вопросов не вызывает, а вот его площадь должна быть больше. До сих пор не заасфальтирована территория около некоторых остановок общественного транспорта.

Но все-таки большая часть отремонтированных дорог нареканий у народных избранников не вызвала. Одним из примеров может служить дорога на улице Ленинградской.

«Сделали в полном объеме, вплоть до 55-го лицея с асфальтобетонным покрытием, в связи с большой интенсивностью движения. Тротуар полностью замощен брусчаткой. Уже нанесли разметку. Объект принят. Претензий к подрядчику не было», - сообщил директор департамента ЖКХ города Пензы Максим Иванкин.

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пензе запланирован ремонт 58 участков. 13 объектов уже приняты. В июле сдадут еще 17.

«В целом впечатления от данной поездки положительные. Хочется отметить, что наша область с 2017 года по БКАД занимает лидирующее место в России. И нельзя не видеть, что город в части дорог сильно преображается. Мы уже второй год заходим в частный сектор. На дорогах появляется нормальное покрытие и тротуары там, где их не было», - сказал глава города Пензы Владимир Мутовкин.

До конца июля подрядчики должны начать работу на оставшихся участках. Ремонт всех улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должен завершиться до 15 сентября, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
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06.07.2020 15:57
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06.07.2020 10:04
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03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
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29.06.2020 14:50
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26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
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