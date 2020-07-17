Депутаты Гордумы проинспектировали магистрали в Пензе

Депутаты городской Думы 16 июля инспектировали, как идет ремонт магистралей в областном центре. До конца 2020 года в Пензе должно преобразиться 58 километров путей. Это произойдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На работы выделено около одного миллиарда рублей.

В путь по следам борьбы с бездорожьем. Первый пункт - одна из самых оживленных магистралей Пензы - проспект Строителей. Качество самого покрытия вопросов не вызывает, а вот его площадь должна быть больше. До сих пор не заасфальтирована территория около некоторых остановок общественного транспорта.

Но все-таки большая часть отремонтированных дорог нареканий у народных избранников не вызвала. Одним из примеров может служить дорога на улице Ленинградской.

«Сделали в полном объеме, вплоть до 55-го лицея с асфальтобетонным покрытием, в связи с большой интенсивностью движения. Тротуар полностью замощен брусчаткой. Уже нанесли разметку. Объект принят. Претензий к подрядчику не было», - сообщил директор департамента ЖКХ города Пензы Максим Иванкин.

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пензе запланирован ремонт 58 участков. 13 объектов уже приняты. В июле сдадут еще 17.

«В целом впечатления от данной поездки положительные. Хочется отметить, что наша область с 2017 года по БКАД занимает лидирующее место в России. И нельзя не видеть, что город в части дорог сильно преображается. Мы уже второй год заходим в частный сектор. На дорогах появляется нормальное покрытие и тротуары там, где их не было», - сказал глава города Пензы Владимир Мутовкин.

До конца июля подрядчики должны начать работу на оставшихся участках. Ремонт всех улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должен завершиться до 15 сентября, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.