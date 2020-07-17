В Госдуму внесли законопроект о преступлениях против пожилых людей

В Госдуме предложили внести поправки в УК РФ и считать преступления против людей старше 75 лет отягчающим обстоятельством.

Как сообщают «Известия», изменения предложили ввести в пункт «з» ст. 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание).

По данным Генпрокуратуры, за прошлый год против лиц пожилого возраста было совершено 177,5 тыс. преступлений. Чаще всего пенсионеры становятся жертвами мошенников или подвергаются физическому насилию.

По словам адвоката, полковника МВД в отставке Евгения Черноусова, преступления против лиц старше 75 лет можно сравнить с деяниями против несовершеннолетних — они одинаково беспомощны. При этом в отношении детей сформированы нормы дополнительной защиты, а в отношении к старикам – нет.