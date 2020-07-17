Число умерших от Covid-19 пензенцев достигло 70

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о смерти еще одной пациентки с коронавирусом.

Она пояснила, что с болезнью не справилась 59-летняя женщина. Она страдала хроническими заболеваниями, но причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Таким образом, число погибших от Covid-19 жителей региона достигло 70 человек.

Напомним, Пензенская область находится на втором этапе снятия ограничений. Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности, носить маски и перчатки и избегать мест массового скопления людей.