В Каменском районе страшный пожар охватил три дома

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 16 июля в 20:13. Загорелись три дома в селе Андреевка. По адресу ул. Речная,13 вспыхнул деревянный дом площадью 48 квадратных метров. Здание выгорело изнутри, у него обрушилась кровля. Огонь охватил пристрой (24 кв. м.), дощатые (15 кв.м.) и срубовые надворные постройки (12 кв.м.).

Также пострадал дом на ул. Речной, 15. Пожарные тушили срубовые надворные постройки (18 кв.м.) и наружную стену (4 кв.м.).

Третьей жертвой пожара стал дом по адресу: ул. Речная, 11. У него обгорела наружняя стена (8 кв.м.), также огонь охватил срубовые надворные постройки (40 кв.м.). К счастью, пострадавших нет. С пожаром боролись 10 спасателей и четыре спецмашины.

Пензенцев просят не оставлять без присмотра включенными бытовые приборы и плиты. Кроме того, необходимо следить за исправностью проводки, чтобы избежать трагедии.