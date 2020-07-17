К сердобчанке в гости заполз тарантул

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В одном из пензенских сообществ соцсети «ВКонтакте» женщина рассказала о неожиданном госте, который пожаловал к ней на участок.
«Подскажите, что за паук? И как от него избавиться?» - обратилась сердобчанка к пользователям и прикрепила фото.
В объектив камеры попал крупный паук, покрытый густыми волосками. Подписчики в один голос заявили, что это тарантул. Один из них уточнил, что паук относится к южнорусскому виду.
«Они прыгают на два метра в высоту», «В Октябрьском поселке один раз в доме находила и у соседки тоже заползал раз. Ужас! Здоровые такие», - поделились горожане.
Некоторые решили пошутить по этому поводу, отметив, что избавиться от незваного гостя можно только покинув страну.
Тельца тарантулов густо покрыты буро-рыжими волосками сверху и почти черными снизу. Наибольшая численность пауков фиксируется в степных и лесостепных зонах. Членистоногие занесены в Красную книгу Пензенской области, поэтому убивать их нельзя. Тарантулы никогда не нападают на человека первыми, дразнить их не нужно. Если паук заполз в дом, лучше поймать его, посадить в банку, вывезти в сельскую остепненную местность и выпустить.