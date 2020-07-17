В мэрии Пензы обсудили, когда в четыре микрорайона города вернется горячая вода

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Мэр Пензы Андрей Лузгин провел очередное заседание штаба по подготовке к зиме.
По словам технического директора АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василия Журавлева, на ТЭЦ-1 в субботу запланированы гидравлические испытания после ремонта оборудования. В случае успешного тестирования системы в дома жителей Заводского района, центра, Севера и Шуиста вернется горячая вода.
Андрей Лузгин отметил, что сроки ремонта сетей контролируются управлением ЖКХ по Пензе.
«Ремонт дороги на улице Луначарского проведен до участка, где сейчас идет замена коммуникаций. Необходимо в кратчайшие сроки завершить работы на сетях, чтобы дорожники могли закончить и сдать отремонтированный объект в установленные сроки», - подчеркнул мэр.