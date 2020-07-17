66% фирм не получили скидку на аренду во время пандемии

По результатам опроса общественной организации «Опора России», большинство представителей малого и среднего бизнеса не смогли добиться снижения арендной платы во время пандемии коронавируса.

Согласно приведенным данным, льготы на аренду имущества пытались получить 50% предпринимателей. Большинство из них (63,4%) обращались за скидкой, также бизнесмены просили об отсрочке и временном освобождении от арендной платы (по 16,9%). Оставшиеся 2% обсуждали все виды льгот, так как снимали сразу несколько площадей.

Как сообщают «Известия», результаты переговоров с арендодателями оказались успешными далеко не для всех. Так, треть предпринимателей встретила отпор — владельцы имущества отказались идти на любые уступки. Отказ в снижении арендной платы получили около 66% бизнесменов, также почти половина предпринимателей не смогли получить отсрочку или временное освобождение от выплат.

Более того, некоторые бизнесмены столкнулись с повышением арендной платы, а кому-то и вовсе пришлось расторгнуть договор — о таких случаях заявило не более 10% респондентов.