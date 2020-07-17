Жители нескольких районов Пензы останутся без воды

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17 июля подача ресурса будет приостановлена по следующим адресам:
- район Нахаловка: улицы Чернышевского, Свободы и пр-д, Орджоникидзе и пр-д, Хользунова, Серова и пр-д, Столярная и пр-д, Черкасова, 1-й Порядок, 2-й Порядок, Пересечённая и пр-д, Ново- Нейтральная, Нейтральная, Кошевого и пр-ы, Седова, Тюленина, Парижской Коммуны, Суходольная и проезды;
- район Шуист (часть): улицы Чаадаева, 101а,107,107а,111,113, Кустанайская и пр-ы, Складская и пер-к, Димитрова и пр-ы, Долгорукова, 2-я Проезжая, 2-я Светлая, Согласие;
- район Маяк: улицы Фабричная,3,5,7,9,11; Тарханова, 10,10а,10в, Стадионная,1,2,3,4 Парковая,10; Зарубина,23,27;
- ул. Суворова, 152,
- ул. Бородина,8.