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17.07.2020г.
Жители нескольких районов Пензы останутся без воды

Жители нескольких районов Пензы останутся без воды

Пт, 17.07.20 10:11
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17 июля из-за проведения аварийно-восстановительных работ в некоторых районах Пензы отключат холодную воду.

17 июля подача ресурса будет приостановлена по следующим адресам:

-  район Нахаловка: улицы Чернышевского, Свободы и пр-д, Орджоникидзе и пр-д, Хользунова, Серова и пр-д, Столярная и пр-д, Черкасова, 1-й Порядок, 2-й Порядок, Пересечённая и пр-д, Ново- Нейтральная, Нейтральная, Кошевого и пр-ы, Седова, Тюленина, Парижской Коммуны, Суходольная и проезды;

- район Шуист (часть): улицы Чаадаева, 101а,107,107а,111,113, Кустанайская и пр-ы, Складская и пер-к, Димитрова и пр-ы, Долгорукова, 2-я Проезжая, 2-я Светлая, Согласие;

- район Маяк: улицы Фабричная,3,5,7,9,11; Тарханова, 10,10а,10в, Стадионная,1,2,3,4 Парковая,10; Зарубина,23,27;

- ул. Суворова, 152,

- ул. Бородина,8.

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«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
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06.07.2020 15:57
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06.07.2020 10:04
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03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
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26.06.2020 12:05
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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
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