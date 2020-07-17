Оперативные данные о заболевших Covid-19 пензенцах на 17 июля

Array ( [temp] => +23 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 71 р
€ 81 р
В регионе зарегистрировано 5 919 зараженных, новых случаев за сутки – 36. 5 244 пациента вылечилось, 70 умерли.
Всего по стране зафиксировано 759 203 случая заражения, прирост за сутки составил 6 406 заболевших. 539 373 человека излечились от инфекции, 12 123 человека скончались.
Напомним, область находится на второй стадии снятия ограничений, режим повышенной готовности продлен до 25 июля. Жителей просят соблюдать масочный режим, избегать мест массового скопления людей и тщательно мыть руки по возвращении домой.