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17.07.2020г.
Оперативные данные о заболевших Covid-19 пензенцах на 17 июля

Оперативные данные о заболевших Covid-19 пензенцах на 17 июля

Пт, 17.07.20 10:34
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На официальном сайте стопкоронавирус.рф появилась оперативная информация о зараженных коронавирусом в Пензенской области на 17 июля.

В регионе зарегистрировано 5 919 зараженных, новых случаев за сутки – 36. 5 244 пациента вылечилось, 70 умерли.

Всего по стране зафиксировано 759 203 случая заражения, прирост за сутки составил 6 406 заболевших. 539 373 человека излечились от инфекции, 12 123 человека скончались.

Напомним, область находится на второй стадии снятия ограничений, режим повышенной готовности продлен до 25 июля. Жителей просят соблюдать масочный режим, избегать мест массового скопления людей и тщательно мыть руки по возвращении домой.

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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
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14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
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